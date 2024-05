Policías entregarán documento a Amlo para exigirle justicia ante represión de layda

EXIGEN EL CESE DE MARCELA Y LA REINSTALACIÓN DE COMPAÑEROS

Al recalcar que están cansados de tanta represión de Layda Sansores y Marcela Muñoz, policías en manifestación pacífica afirmaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no los escucha y no conoce bien la situación que viven, pero debe garantizar el respeto a sus derechos humanos, y reafirmaron que no quieren a la guanajuatense y sus mandos.

Layda se burla de nosotros, subrayaron, y revelaron que las secretarías de Gobernación y de la Función Pública los engañaron al prometerles hace una semana que iban a intervenir para hablar con Layda y poner solución, pues lo hicieron para evitar que se manifestaran contra Claudia Sheinbaum.

Y le hacen dos peticiones al mandatario federal: la reincorporación de compañeras compañeros suspendidos por ejercer la libertad constitucional de expresión, y que se vayan Marcela y sus mandos.

Nuestras familias y la propia ciudadanía están hartas del Gobierno inestable y represor de Layda Sansores, subrayaron.