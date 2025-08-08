NUNCA TUVE ALGÚN INDICIO O SOSPECHA, RESPONDE UN TIBIO ADÁN AUGUSTO A LA OPOSICIÓN SOBRE EL CASO HERNÁN BERMÚDEZ

Ante la insostenible posibilidad de evitar más hablar del tema, la oposición exigió respuestas a Adán Augusto sobre el caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, cuyo perfil delictivo ignoró, y se limitó a señalar que nunca tuvo algún indicio o sospecha, de acuerdo con un video de Fuerza Informativa Azteca.



Las imágenes muestran que a los legisladores de oposición no les quedó de otra que tomar el megáfono, para exigir debate sobre el senador morenista Adán Augusto López y su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, líder cr¡m¡nal y prófugo de la justicia.



El reportero Gerardo Segura recalca que en la sesión del pasado miércoles el oficialismo ya no pudo evitar el tema.

Lilly Téllez denunció las tropelías (acusaciones gravísimas de corrupción, encubrimiento, tráfico de influencias y conflicto de interés, además de nombrar como jefe de Seguridad de Tabasco a un tipo -Bermúdez- con antecedentes de relación con el cr¡m3n organizado) del senador tabasqueño y le exigió separarse del cargo. “Debería salir esposado de este recinto y ser llevado ante la justicia, pero lo protege Sheinbaum”, aseveró.



Adán Augusto se vio obligado a pedir la palabra para externar: “En el momento que haya un citatorio de alguna autoridad, voy a acudir. No necesito de fuero”, y expuso que Bermúdez no inició con él, sino lo nombró en un momento de crisis de inseguridad en diciembre del 2019, “y nunca durante mi ejercicio de Gobierno tuve algún indicio o sospecha. A mí no me da vergüenza decir”.



Y hubo réplica de la oposición. El priísta Alejandro Moreno señaló que mientras el señor (Adán Augusto) estaba como gobernador en Tabasco, un jefe cr¡m¡nal de una banda permitía @ses¡n@tos, hom¡c¡dio$, mu3rt3s y corruptelas, y eso está señalado.



Al hacer uso de la palabra, el panista Federico Döring preguntó: “¿Quién le hizo la imputación de que creó su c@rt3l de La Barredora?, y respondió: “No fue un periodista, no fue la oposición, fue el hijo del general secretario de la Defensa de López Obrador el que dijo que eran n@rco$ y que habían creado un c@rt3l desde el Gobierno”.

Adán Augusto se negó a explicar por qué ignoró las advertencias y alertas sobre el perfil delictivo de Hernán Bermúdez, hoy prófugo de la justicia, finaliza el reporte.