SINDICATO MINORITARIO DEBE HACER SU LUCHA O SUMARSE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES: ANA MAY

“Si un sindicato minoritario desea o aspira a todos los beneficios, tendrá que hacer su propia lucha o sumarse a la nuestra para mejorar juntos las condiciones laborales”, afirmó la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Sutcobacam), Ana Isabel May Cardeña, al ser cuestionada por las inconformidades del sindicato recién formado en el mismo colegio.

Precisó que hay logros sindicales de carácter general que aplican para todos los trabajadores, pero también existen beneficios exclusivos para el sindicato mayoritario, lo cual es resultado de más de 25 años de lucha sindical.

En respuesta a señalamientos de que no todos los beneficios se han extendido a trabajadores de otros sindicatos, May Cardeña recalcó que las diferencias obedecen al marco legal y a la trayectoria de negociación.

Como cualquier sindicato de nueva creación, también tendrán que construir su carrera sindical para ir mejorando sus condiciones, afirmó, y señaló que, tras la reforma laboral de 2019, los trabajadores en México cuentan con libertad sindical para afiliarse o no a la organización que deseen, lo que ha dado lugar a la existencia de sindicatos minoritarios.

Explicó que si bien estos grupos cuentan con derechos reconocidos por la ley, la legislación establece que sólo los sindicatos mayoritarios —como el Sutcobacam— tienen la facultad de negociar directamente con la parte patronal, pero algunos beneficios obtenidos por el sindicato que encabeza alcanzan tanto a sus agremiados como a miembros de esos sindicatos.