CÍNICOS, LAYDA Y DEMÁS MORENISTAS QUE VIAJAN AL EXTRANJERO; UNA “JOYA” EL ARGUMENTO DE LA GOBERNADORA DE CAMPECHE: LA RADIO DE LA REPÚBLICA

En el programa La Radio de la República de Grupo Fórmula, encabezado por Riky Moreno, se tocó el tema del viaje de Layda “Censuras” a Países Bajos (Holanda) y calificaron su argumento como una “joya”, pues, a decir de su vocero Walther Patrón, no fue de paseo, sino fue a ver a su familia, a sus nietas, quienes viven fuera del país por la persecución de un juez, y no es un privilegio, sino un derecho básico.

Ahora, dijo la periodista que lo acompañó, ahora se puede viajar y tener algunas cosas de marca, y olvidamos que pasaron 20, 30 ó 40 años criticando a los demás por hacer eso. “Borrón y cuenta nueva y ya todos nos podemos ir a viajar como queramos, sin andar diciendo ‘que no ganes más que el presidente’, luego de estar friegue y friegue con ‘vean a estos’, y no van a vacacionar a Oaxaca, que está lleno de baches”, ironizaron.

Riky Moreno tachó de cínicos a los morenistas que viajan al extranjero, pues el actual sexenio no lleva ni un año en el poder y de repente los ves en Madrid, Japón, Portugal, y la reportera intervino a manera de burla: “Es que son las extenuantes jornadas de trabajo”, en alusión al argumento de Andy López Beltrán.

Ellos (los morenistas) están convencidos de que están cambiando al país, expresó ella, y él agregó: “Para mal”.