POR PRESUNTA INFIDELIDAD, MUJER ESTRELLA SU CAMIONETA CONTRA OTRA Y DERRIBA MURO DE LOCAL EN SANTA LUCÍA

Cuantiosos daños materiales dejó un aparatoso accidente registrado la tarde de este viernes en un local de radiadores ubicado en el barrio de Santa Lucía, luego de que una mujer, al volante de una camioneta, presuntamente reaccionara de forma violenta al enterarse de una supuesta infidelidad de su pareja.

El incidente ocurrió en la avenida Cuauhtémoc, donde la conductora ingresó al establecimiento “Negroe” para confrontar a su pareja sentimental. Tras una acalorada discusión, la mujer subió a su vehículo, una camioneta blanca con placas del estado, y aceleró a fondo, impactando contra una Volkswagen Saveiro roja, que se encontraba estacionada dentro del local.

El golpe provocó que la camioneta chocada fuera proyectada contra una barda, derribándola por completo y atravesándola, para finalmente impactarse contra la parte trasera de un Mitsubishi Mirage gris estacionado en una privada contigua. El estruendo alertó a vecinos, quienes dieron aviso al número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para acordonar la zona, así como paramédicos que atendieron a la mujer. La Policía Estatal tomó conocimiento de los hechos y la conductora fue retenida para ser puesta a disposición del Ministerio Público, a fin de deslindar responsabilidades.