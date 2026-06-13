¡PROFESIONISTAS SIN FUTURO!; LA FERIA DEL EMPLEO OFRECE VACANTES SIN RESPUESTA Y SUELDOS BAJOS

Aunque la Feria Nacional del Empleo reunió a decenas de empresas y cientos de aspirantes en Carmen, testimonios reflejan 3 realidades: falta de oportunidades acordes a la preparación profesional, salarios poco competitivos y procesos de contratación que pocas veces concluyen en una oferta laboral real.

Yesenia García Pellán, de 27 años y abogada, reveló que lleva casi un año desempleada, y que pese a la oferta de vacantes encontró pocas opciones relacionadas con su profesión.

Muchas empresas piden experiencia laboral de 3 años o más, lo cual es difícil de cumplir para quienes apenas comienzan su vida profesional. “Sí hay trabajo, pero no dinero para pagar”, lamentó.

Situación similar expuso Luis Alfonso, quien por tercera vez asiste a la feria sin obtener resultados favorables, y expuso: “Son las mismas vacantes, y aunque he entregado documentación de manera presencial y por internet, las empresas no te contactan”.

Dijo ser supervisor de ventas y chofer sin trabajo desde hace 1 año, y consideró que la edad también se ha convertido en un obstáculo, ya que las vacantes son para personas más jóvenes. “Después de los 40 años es más difícil encontrar una oportunidad laboral”, se quejó.

Por su parte, José Manuel Hernández, ingeniero mecánico y técnico electricista, dijo que la feria ofrece alternativas para distintos perfiles pero los salarios siguen siendo bajos, especialmente fuera del sector energético.

Con un año sin empleo formal, explicó que actualmente trabaja por cuenta propia realizando servicios de electricidad y plomería.

La contadora Zhaiil Morgan Villalobos coincidió en que la principal barrera para los profesionistas es la creciente exigencia académica y laboral. “En muchas vacantes solicitan cédula profesional, estudios de posgrado y hasta 5 o más años de experiencia, pero no hay mejores salarios”, lamentó.

Tras un año desempleada, dijo que ha tenido que apoyarse en actividades alternas y en su familia para sobrevivir, mientras sigue buscando una oportunidad relacionada con su profesión, pues las vacantes son insuficientes frente al número de desempleados