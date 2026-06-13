TAXISTA CHOCA Y GENERA CAOS VIAL FRENTE A LA GLORIETA DE SAN PEDRO

Un accidente de tránsito registrado en el cruce de la calle 49 por Circuito Baluarte, frente a la glorieta de San Pedro, dejó como saldo daños materiales menores y afectaciones a la circulación vehicular. El percance ocurrió cuando el conductor de un taxi de la agrupación Murallas presuntamente no guardó su distancia de seguridad y colisionó contra un automóvil Chevrolet Chevy en el que viajaba una pareja.

A pesar del ¡mp∂ctø, los ocupantes del vehículo particular resultaron ilesos. Tras el accidente, se solicitó el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias, por lo que elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar para abanderar la zona y tomar conocimiento de los hechos.