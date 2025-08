LAS VÍCTIMAS SIGUEN SIN SER ESCUCHADAS Y SIENDO INVISIBLES

Por: Dr. D. René Narváez Lozada “La voz de Mexico”

4 víctimas se quedaron sin justicia, esto en el caso de él y Florence la ciudadana francesa pero tiene 2 causas penales en proceso, donde no hubo montaje, no hubo violación al proceso y donde hay víctimas que lo reconocen es decir dos sentencias por dictarse le más por el DELITO DE SECUESTRO según lo declarado por la ex ministro de la suprema corte y ex secretaria de gobernación… Israel Vallarta “no es una blanca persona y en consecuencia mientras no se aclare su inocencia “para la sociedad y para mi, es una persona de peligro para la sociedad”

Veremos cómo se comporta y que resulta de esto, ya que es posible que el “Estado mexicano” lo tenga que indemnizar, con millones de pesos, bendita justicia de MORENA que a sus seguidores después de ser presuntos responsables “los hace blancas palomas” ¡Hágame usted el recanijo favor! Dijeran los italianos “puerca miseria”

Me dijo un juez quien fue mi maestro en relacion a las víctimas.

“Y a pesar de la reforma constitucional y de la ley general de víctimas, éstas siguen siendo las figuras más invisibles en un proceso penal”

¡Y tiene toda la razón!