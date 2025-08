EXPEDIENTE | IRRELEVANTE EL CUARTO DESINFORME

Desangelado, tedioso e irrelevante fue el evento realizado el pasado viernes, en que una vez más, la gobernadora Layda Sansores incumplió con su obligación de rendir cuentas a la sociedad campechana. Fue una pasarela de 25 funcionarios apocados, que al no tener nada qué presumir —porque nada han hecho—, se conformaron con regalar chocolatitos y reciclar acciones de sus antecesores.

Los temas estratégicos que interesaban a los ciudadanos fueron pasados por alto, como la ola de ejecuciones que antecedió en los días previos a ese evento, que se asemejó a sus ridículos “martes del jaguar”, y en donde la mandataria no perdió la oportunidad para “justificar” su acoso y persecución contra el diario TRIBUNA y el periodista Jorge Luis González Valdez, y una vez más evidenció su obsesión por encarcelar a su antecesor, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, que en cuatro años de gobierno hizo mucho más que ella. ¿Será por eso que lo odia?

No habló Sansores San Román de la obligada responsabilidad y participación de su sobrina política, América Azar Pérez, secretaria de Finanzas en el pasado sexenio, en esos presuntos desvíos, aunque intentó justificar que ella, al igual que los 17 exfuncionarios que han sido vinculados a proceso —y obligados so pena de cárcel a testificar en contra de Moreno Cárdenas— fueron “engañados”. Ni que fueran burros.

Lo dijo así: “gran parte de las personas acusadas fueron tal vez víctimas de su manipulación o de su poder. Desgraciadamente aparecen como los responsables o cómplices, pero atrás estaba él, quien daba las instrucciones y él cuidadosamente no firmaba”. Entonces, ¿pretende desaforar a Alito sin pruebas? ¿Sabrán los diputados federales que esas confesiones fueron arrancadas con amenazas de cárcel?

Pero, ¿esa fue la infantil versión que le dio su inexplicablemente enriquecida sobrina? Porque si se intenta poner el parche antes que le salga el grano, le tenemos que decir que eso poco va a importar a la hora que forzosamente deba ser sometida a juicio. Porque es un hecho que la primera responsable de todo eso que acusa a Alito, fue la exsecretaria de Finanzas, América Azar. ¿Por qué no la vinculó a proceso? Porque es esposa de su sobrino Gerardo ‘Seso Loco’ Sánchez. Ahh que sesgado es su combate a la corrupción.

Justificar la censura y los ataques la libertad de expresión con su pretendido interés por combatir la misoginia, cae por su propio peso cuando recordamos que hay una joven universitaria que fue violada por tres jovenzuelos a quienes aún no les cae el peso de la ley, porque gozan de la protección de su gobierno; cuando hay una expresidenta de la junta municipal de Carrillo Puerto, Griselda Puc Valverde, que está presa por la su arbitraria soberbia; y cuando revisamos los casos de feminicidio, como el de la empresaria ganadera Araceli Contreras, que no fueron atendidos a tiempo por su fiscalía.

No mencionó que lleva cuatro años incitando al odio, insultando y desprestigiando a personal y directivos de TRIBUNA, y que el pretexto de “defender a las mujeres” lo usa como justificante para reprimir la libertad de expresión. No tiene ninguna validez lo que diga Layda Sansores, porque por tener tan larga su ponzoñosa lengua se encuentra inscrita en el padrón de personas violentadoras de género.

De la creciente inseguridad y de sus presuntos nexos con el grupo criminal “La Barredora”, grupo huachicolero que se asegura que financió su campaña electoral, no dijo nada. De la posible participación de quien fuera uno de sus principales operadores de campaña, el senador Adán Augusto López Hernández, tampoco abordó en su “desinforme”.

Es evidente que no quiere hablar del caso, pese a que ella tenía conocimiento del pasado delincuencial de Hernán Bermúdez Requena, líder de ese grupo criminal y ex secretario de Seguridad de Tabasco. Si Andrés Manuel López Obrador encumbró a Adán Augusto López Hernández, quien a su vez protegió a Bermúdez Requena, y los tres operaron la campaña de Layda Sansores, ¿existe un nexo? ¿a cambio de qué le dieron tanto apoyo?

Peor aún, si Bermúdez Requena operaba La Barredora a través de la policía de Tabasco, ¿quién garantiza que aquí no utilice a la policía estatal? ¿Será por eso que Marcela Muñoz es inamovible pese a no dar resultados? Es innegable que la criminalidad se disparó desde que inició esta nefasta y corrupta administración. ¿Qué compromisos hizo Sansores?

Tampoco habló de la crisis que afecta al Carmen. No dijo nada del multimillonario adeudo de Pemex con los proveedores carmelitas, y ahora supone que con anunciar la inversión de mil 385 millones de pesos para el muelle carmelita, se ganará el perdón de “la pinche islita” como ella la ha catalogado.

Preocupa en cambio, que para financiar esos mil 385 millones de pesos, la Administración de Sansores San Román recurra a la deuda pública. ¿No le alcanza con los 26 mil millones de pesos que maneja este año y la suma similar o mayor de que dispondrá en 2026? Qué cinismo tener que endeudar a un pueblo, cuando dispone de suficiente presupuesto para sacar ese proyecto sin necesidad de recurrir a muletas y deudas.

Vale la pena reiterarlo. El “desinforme” de Sansores San Román quedó a deber. No habló de la deuda pública, ni dijo cómo pretende lograr que Campeche deje de estar en el último lugar de la aportación del Producto Interno Bruto al país. Desde hace cuatro años habla de que hay que cambiar de estrategias, pero no precisa qué rumbo tomar. Con discursos de autohalago, aplausos rentados y mentiras demenciales no se podrá revertir el decrecimiento económico que ocasionó su gobierno.

Viene ahora el periodo de las comparecencias. Esos secretarios del gabinete que el pasado viernes pasaron a leer su “acordeón” para halagar a la mandataria durante tres o cuatro minutos, tendrán ahora que responder ante los diputados los muchos temas pendientes que deben ser atendidos y resueltos.

Podemos decir que lo único que quedó confirmado fue que Romeo Ruiz no se casará con Sansores, cuyo “desinforme” del pasado viernes fue realmente lo que se esperaba, un show, una payasada, un evento circense para salir del paso antes de irse de vacaciones junto con toda su familia, para celebrar su cumpleaños número 80 en algún lugar del extranjero.

Y mientras eso sucede, que los campechanos se sigan jodiendo, que la inseguridad siga aumentando, que los paliceños sigan esperando que les reparen su carretera, que los empresarios carmelitas y sus trabajadores sigan pasando penurias porque no les saldarán sus facturas, y que sus juezas serviles sigan ejecutando sus órdenes para imponer la censura y la represión a la libertad de expresión.