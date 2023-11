“Tómelo con Calma“: Reactiva Joe Biden cadena de suministros que aun no se recupera tras la pandemia.

Por Fernando A. Mora Guillén.

• Reactiva Joe Biden cadena de suministros que aun no se recupera tras la pandemia.

• Espionaje a periodistas y comunicadores.

• Se cocina la extinción de FONATUR.

El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instaló esta semana el Consejo de Resiliencia de las Cadenas de Suministro que desde el 2020 se fracturaron al inicio de la Pandemia por COVID-19.

A tres años, los principales puertos comerciales en el mundo aun registran espacios, que son cementerios de contenedores con mercancías que han quedado abandonadas.

La alta crisis por chips y otros componentes electrónicos, que ha derivado en la escasez de automóviles, y el desarrollo tecnológico, es uno de tantos ejemplos de la fractura de cadenas de suministro; sin embargo lo que mas preocupa a las autoridades es el encarecimiento de algunos alimentos, u otros artículos de primera necesidad, ante un error en la planeación logística que ha impedido el restablecimiento de las cadenas de suministro.

Es por ello, que ahora el Gobierno Norteamericano, vuelve el interés a la creación de este Consejo de resiliencia, que busca encontrar las vías para restablecer los procesos de distribución, para tratar de controlar los precios de productos y la escasez de algunos de ellos.

Sin duda un tema en el que deberán involucrarse autoridades de Canadá y México, para lograr ir fortaleciendo el desarrollo de la región comercial del Norte de América.

Tómelo con atención.- La semana pasada y tras el Reporte emitido por la Sociedad Interamericana de Prensa, tras su asamblea en la Ciudad de México, quedó al descubierto que las autoridades estatales a través de sus fiscalías especializadas, han intervenido números celulares de determinados periodistas y comunicadores, que les son de interés. En este espacio hemos comentado que el Primer Informe Semestral emitido por la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión, que encabeza Ricardo Sánchez Pérez Del Pozo, destaca que el 54% de los delitos contra periodistas y comunicadores, provienen de servidores públicos a nivel municipal y estatal, lo que evidencia el mal uso de la inteligencia en las “Fiscalías Autónomas” de las entidades federativas.

El Reportaje publicado la semana pasada por The New York Times, evidenció el actuar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sobre el tema de solicitar a las empresas de telefonía celular relación de llamadas de distintos líderes de opinión.

Sobre el tema, deberá actuar en Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Tómelo con Interés.- Dentro de los temas delicados que se plantean en las Reformas que ya se preparan para el cierre de la administración, se encuentra la desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Un organismo que en realidad ha sido el corazón del Sector Turístico, al abocarse al desarrollo de los grandes destinos como Cancún, Huatulco, Ixtapa, Los Cabos y Nuevo Vallarta entre otros.

Desde FONATUR por muchos años se ejercieron bajo rigurosos estudios de planeación, el desarrollo de destinos que han servido de imán para la captación de inversiones extranjeras, en el desarrollo de grandes hoteles que se han traducido en generación de miles de empleos, y el desarrollo de importante activación económica en las regiones turísticas, al crearse la necesidad de desarrollar infinidad de empresas prestadoras de servicios.

En fin que en esta administración, el Fondo se ha abocado al desarrollo de grandes obras como el Tren Maya, y el Aeropuerto de Tulum, entre otras para las que no se han seguido protocolos de estudio. Dichas obras serán entregadas en administración al Ejército Mexicano, y la pretensión de desaparecer FONATUR en principio, contemplaría que los ingresos del Impuesto de No Inmigrante, se canalicen a sufragar gastos de mantenimiento de dichos proyectos, y no necesariamente a la conservación y desarrollo de los grandes destinos, que hasta hace unos años eran responsabilidad del organismo dependiente del Gobierno Federal.

