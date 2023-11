Aumento salarial no se reflejará en prestaciones legales: Tuz Góngora

Silverio Tuz Góngora secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denunció que el incremento salarial para los trabajadores de la educación no fue más que un “bono” y no les beneficiará directamente ya que mañosamente este aumento se clasifica en otros rubros, en una especie de compensación, para que no se refleje en las prestaciones legales al momento en el que se vayan a jubilar los maestros.

