¡CHOCAN OTRA PATRULLA! JUSTIFICAN EL HECHO Y HASTA RETUVIERON A UN CIVIL

Nuevamente, una patrulla recién entregada por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), con un costo cercano al millón de pesos, se vio involucrada en un accidente la madrugada de este domingo en la calle 10 B, entre Gómez Farías y Zarco, en el barrio de San Francisco, impactando a dos vehículos particulares que se encontraban estacionados.

En su comunicado oficial, la SPSC justificó que el percance ocurrió mientras la patrulla realizaba labores de vigilancia y reconoció que la unidad policial se desvió e impactó contra un automóvil, el cual fue proyectado hacia otro vehículo, descartando personas lesionadas. Sin embargo, lejos de asumir responsabilidad directa por el manejo de la unidad, la dependencia centró parte de su mensaje en señalar que, durante la atención del incidente, un civil intervino de manera inapropiada, generó alteración al orden público y por ello fue presentado ante el Juzgado Cívico.

La dependencia también informó que la aseguradora fue notificada de inmediato para atender los daños materiales y que se dará seguimiento al caso conforme a los procedimientos administrativos y operativos establecidos. No obstante, el hecho vuelve a encender cuestionamientos sobre el uso y la conducción de estas patrullas que la propia SPSC presumió como similares a las que se utilizan en Estados Unidos y que hoy, nuevamente, aparecen involucradas en accidentes viales.

Video: Reportero del Crimen