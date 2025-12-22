EN REDES EXHIBEN A CONDUCTOR DE KO’OX POR MANEJAR CON EL CELULAR Y PONER EN RIESGO A USUARIOS

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa al conductor de una unidad del sistema de transporte Ko’ox conduciendo mientras envía mensajes de texto desde su teléfono celular, incluso utilizando ambas manos, sin prestar atención total al camino.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los hechos ocurrieron en la ruta Siglo XXI, donde el operador fue captado manipulando el dispositivo móvil para escribir mensajes durante la marcha de la unidad, situación que generó preocupación entre los pasajeros y habitantes de la zona, al considerar que se puso en riesgo la seguridad de quienes utilizan diariamente ese servicio.

Usuarios señalaron que este tipo de conductas representan un peligro latente y exigieron a las autoridades y a la empresa responsable del transporte que se apliquen sanciones y se refuercen las medidas de supervisión para evitar accidentes derivados del uso del teléfono celular mientras se conduce.

Vía: TV Independiente