“NO QUEREMOS UN GOBIERNO DE IZQUIERDA, NO QUEREMOS UN GOBIERNO DE DERECHA”: MACALPIN

A través de sus redes sociales, el comunicador Gustavo Macalpin difundió un mensaje crítico contra la polarización política y el uso de etiquetas ideológicas que, afirmó, ya no representan a los ciudadanos. En su postura, subrayó que la sociedad dejó de identificarse con la división tradicional entre izquierda y derecha.

Macalpin expuso que la exigencia ciudadana se centra en contar con gobiernos que ofrezcan seguridad, actúen sin corrupción y respondan con eficacia a las necesidades públicas. En ese sentido, rechazó que el fracaso de distintos gobiernos se deba a sus ideologías, al considerar que tanto proyectos de izquierda como de derecha fallaron por gobernar mal.

El comunicador sostuvo que el descontento social no proviene de una mala decisión electoral, sino de la ausencia de opciones que conduzcan a un rumbo distinto, al señalar que ningún camino político actual lleva a los ciudadanos a donde desean llegar.