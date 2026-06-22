TRIBUNAL TUMBA 110 MIL AFILIACIONES DE MORENA; PARTIDO RECHAZA LA RESOLUCIÓN

El Tribunal Electoral determinó invalidar alrededor de 110 mil afiliaciones de Morena al concluir que los registros carecían de elementos indispensables para acreditar la voluntad de los ciudadanos, entre ellos firma autógrafa y fotografía de los supuestos militantes.

La resolución representa un revés para el partido guinda en medio de los cuestionamientos que han surgido sobre el proceso de afiliación impulsado por la dirigencia nacional y particularmente sobre el trabajo realizado por la Secretaría de Organización, encabezada por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras darse a conocer la decisión judicial, la representante de Morena, Ariadna Montiel Reyes, manifestó su desacuerdo con el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral y defendió la legalidad de los registros realizados por el partido.

“Nosotros no compartimos la decisión del Tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral. Nosotros afirmamos que nuestras afiliaciones se han hecho de manera correcta, que son ciudadanos mexicanos y mexicanas que gustan y participan de estar dentro de Morena”, declaró.