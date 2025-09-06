PERIODISTA AFÍN A LA 4T NARRA EN VIVO LAS CARENCIAS DEL IMSS… ANTES DE MORIR

El youtuber Jacobo Wong informó que Martín Arellano, periodista afín a la 4T, falleció de un aparente infarto en el IMSS, institución cuyo servicio criticó en redes sociales y a la que dirigió mensajes a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director general Zoé Robledo.

En el video publicado, Wong agregó: “No fue hasta sus últimos momentos que se dio cuenta que no estábamos como en Dinamarca”.

Wong mostró publicaciones de Arellano, quien tras ser estabilizado en la Cruz Roja escribió: “Me han trasladado al hospital de zona y mi camilla hace fila en un pasillo. Del @Tu_IMSS en Mazatlán”, explicando que al no saber a quién recurrir comenzó a tuitear sobre su situación.

En otras publicaciones, Arellano denunció: “No hay aplicación de @Tu_IMSS y con código infarto @Claudiashein @zoerobledo”, y pidió ayuda, acusando que el IMSS no ofrecía atención adecuada en casos como el suyo.

Jacobo Wong señaló que Arellano no volvió a publicar tras indicar que estaba en una camilla en un pasillo y recordó que el periodista pasaba su tiempo defendiendo al Gobierno actual y al anterior, pero de nada le sirvió. Wong concluyó: “La gente que le aplaude al Gobierno, ¿tú crees que le importas? Si Arellano no recibió atención médica a tiempo, es porque el Gobierno ha hecho un pésimo trabajo en el sistema de salud, y ante cualquier cuestionamiento culpa a los anteriores gobiernos y tacha de mentiroso a quien pregunta.

Cualquier mexicano que vaya al IMSS en este momento, sabe que la situación es grave”.