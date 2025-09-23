COMANDANTE CUYA CASA FUE BALEADA DETUVO EN CARMEN A “EL TALIBÁN”; HASTA EL MOMENTO NO HAY PARTE OFICIAL

Tenabo.- A más de 6 horas de que la violencia tocara a las puertas del Municipio de Tenabo, no hay parte oficial de los hechos ni detenidos, sólo el dato que inunda las redes de que el comandante policiaco estatal José Román “El Camarón” Trejo Briceño, cuya casa fue baleada, participó en la detención de José Eduardo Ávila, alias “El Gitano” y presunto líder de los grupos criminales “Los Talibanes” y “Los Escorpiones”, en Carmen, donde está asignado, ante lo cual hay la hipótesis de que fue en venganza.

El inmueble, ubicado en la calle 5 de la colonia Guadalupe de la cabecera tenabeña, recién terminado de pintar de verde, recibió 3 impactos de bala de las 6 que fueron detonadas. No hubo heridos porque estaba vacía.

En 2023, Trejo Briceño fue condecorado con el Premio al Mérito Policial por su “destacado desempeño”, y ahora tras la detención de “El Gitano”, el mensaje parece ser: “Sabemos dónde vives”.

Testigos relataron que los agresores llegaron en un vehículo blanco y abrieron fuego sin mediar palabra. El domicilio estaba vacío, pero el estruendo dejó a los vecinos en shock. “Nunca había pasado algo así aquí”, dijeron.

La zona fue acordonada por la Policía Estatal, la Fiscalía y la Guardia Nacional, que ahora buscan pistas entre casquillos y silencios.

¿VENGANZA O COLAPSO INSTITUCIONAL?

Este ataque no sólo evidencia la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad, sino también la fragilidad del Estado frente al crimen organizado. ¿Qué garantías tiene un comandante condecorado si su casa puede ser atacada impunemente? ¿Qué mensaje recibe la ciudadanía cuando el Estado no puede proteger ni a sus propios agentes?

Hasta el momento, no hay postura oficial del Gobierno Estatal, sólo silencio institucional ante un hecho que debería encender las alarmas. ¿Será que el reconocimiento a Trejo fue sólo una medalla para la foto? ¿O estamos ante una estrategia de seguridad que se desmorona en cuanto se toca a los verdaderos intereses criminales?

Y como parte de la falta de planeación para garantizar seguridad, a un año de la Administración de la morenista Mariela Sánchez, la policía de Tenabo no está armada por falta de espacio adecuado para el resguardo, ante lo cual a diario van cuatro elementos a la ciudad capital por las armas.