ENTRE 40 Y 50 EXPEDIENTES POR PENSIÓN ALIMENTARIA EL AÑO PASADO: LIGIA RODRÍGUEZ

ASEGURA QUE NO HA HABIDO REPRESIÓN CONTRA PROTESTAS

San Francisco de Campeche.- En materia de pensiones alimentarias, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) abrió durante el año pasado entre 40 y 45 expedientes, no todos vinculados al colectivo Ley Sabina, sino también a denuncias de personas que acudieron de manera individual o acompañadas por otras agrupaciones civiles, informó su titular Ligia Rodríguez Mejía, y dijo no tener en esos momentos la cifra exacta de este 2025.

Explicó que el organismo a su cargo ha brindado asesoría técnica y jurídica, además de revisar expedientes en trámite ante autoridades ministeriales y judiciales, para garantizar el respeto a los derechos de las familias afectadas, y aseguró hubo acompañamiento al tendedero instalado el viernes en Casa de Justicia.

“Hemos dado acompañamiento en las protestas, vigilando que este derecho constitucional se ejerza de forma pacífica y respetuosa, y también revisamos los procesos para detectar posibles dilaciones o la falta de perspectiva de género en los casos”, señaló.

Rodríguez Mejía destacó que el mayor número de quejas recibidas está relacionado con dilación en la impartición de justicia, especialmente en casos familiares donde hay niñas, niños y adolescentes involucrados. En esos escenarios, dijo, se han privilegiado los mecanismos alternativos para que las autoridades ministeriales y judiciales corrijan el proceso sin necesidad de recomendaciones formales.

Respecto a las manifestaciones acompañadas por el organismo, Rodríguez Mejía dijo que hasta el momento no se han registrado actos de represión, pues las autoridades “han mantenido una actitud respetuosa hacia las colectivas”.