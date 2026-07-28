POR CULPA DE ANTONIO JIMÉNEZ LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES AÚN NO INICIA OPERACIONES: ABIGAÍL GUTIÉRREZ

A casi un año de haber sido creada, la Comisión Especial de Protección a los Animales del Congreso del Estado de Campeche continúa sin apertura formal, reconoció la diputada local Abigail Gutiérrez, quien preside dicho órgano legislativo, y reveló que ninguna comisión de ese tipo está en funcionamiento.

La legisladora detalló que la comisión no ha podido ser instalada porque se requiere la autorización de la Junta de Gobierno o del presidente de la Gran Comisión (José Antonio Gutiérrez Jiménez), trámite que aún no se ha concretado, aunque, aseguró, esta situación no ha impedido que se avance en la materia o limite el trabajo que se tiene que hacer.

La diputada admitió que el legislador Jorge Salim Abraham tiene razón cuando señala que ninguna comisión especial funciona actualmente, y mencionó que incluso hay otras comisiones, como la creada para atender temas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tampoco han sido instaladas.

Abigaíl Gutiérrez admitió que el vicepresidente de la Comisión Especial de Protección a los Animales es el propio Jiménez Gutiérrez, lo que refleja la importancia del tema pero no ha sido suficiente para agilizar su apertura.

“Eso no ha sido una limitante para no avanzar en el tema”, insistió la legisladora, quien recordó que desde que inició la LXIV Legislatura ha impulsado acciones en favor de los animales. “Faltan muchas cosas por regular”, reconoció.