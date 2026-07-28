NIEGA SHEINBAUM QUE DERECHO DE AUDIENCIAS SEA PARA CENSURAR

-“CADA MEDIO TENDRÁ SU DEFENSOR Y TIENE QUE PUBLICAR UN CÓDIGO DE ÉTICA; ES UN MEDIO DE AUTORREGULACIÓN”

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias sean un mecanismo de censura, y señaló que cada medio nombrará a su defensor de audiencias y que, si una recomendación no se cumple, el caso podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que incluso podrá imponer sanciones.

La mandataria federal explicó que cada defensor tiene que publicar un código de ética, y esa persona atenderá a cualquier audiencia que presente alguna queja.

“Es un medio de autorregulación. Ya la multa es la última instancia si la Comisión considera que no se cumplió nada de lo que piden las audiencias, pero es un proceso de la Comisión; es decir, la Consejería Jurídica no participa de manera directa en todo el proceso, sino como coadyuvante”, argumentó Sheinbaum Pardo.

La creadora de contenido Avi recordó que los lineamientos estarán 20 días en consulta pública antes de su publicación definitiva.

Video: @avieu