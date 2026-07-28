LA INSEGURIDAD COBRA OTRA VÍCTIMA; ROBAN MOTOCICLETA EN LA COLONIA 10 DE MAYO

Escárcega.- Una motocicleta fue robada durante la madrugada de este martes en la colonia 10 de Mayo, en Escárcega, por lo que su propietario solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar la unidad.

De acuerdo con la denuncia presentada por David Díaz Ramos, el robo ocurrió sobre la calle 37, entre las calles 42 y 44.

La motocicleta es una DM 150 y tiene como características un asiento desgastado, protectores de rayos en color negro con rojo, el agarramanos trasero izquierdo roto y calcomanías deterioradas.

El propietario pidió a la población que, en caso de contar con información que permita recuperar la motocicleta, se comunique con él al número telefónico 998 389 4189.