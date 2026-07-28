LLUVIAS DISPERSAS Y CALOR INTENSO PARA ESTE MARTES EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

LA LLEGADA DE DOS ONDAS TROPICALES DEJARÁ MÁS LLUVIAS DISPERSAS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

La interacción de la vaguada maya con la entrada de aire marítimo tropical procedente del Golfo de México y el mar Caribe favorecerá este martes un ambiente caluroso con lluvias de intensidad ligera a moderada en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

El pronóstico meteorológico indica que las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y 39 grados Celsius en la región, mientras que la sensación térmica podría superar los 40 grados.

En Campeche se prevén lluvias ligeras, con acumulados menores a cinco milímetros, principalmente en las zonas centro y sur del estado. Las temperaturas máximas serán de 32 a 38 grados y las mínimas del miércoles oscilarán entre 23 y 27 grados, con vientos variables de 10 a 40 kilómetros por hora.

En Yucatán se esperan tormentas moderadas de carácter disperso, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros en la mayor parte del estado. Las temperaturas máximas serán de 31 a 38 grados y las mínimas al amanecer del miércoles se ubicarán entre 23 y 25 grados. Los vientos soplarán del este-noreste con velocidades de 10 a 40 kilómetros por hora.

Para Quintana Roo también se pronostican lluvias moderadas dispersas, con acumulados de 5 a 25 milímetros en la mayor parte de sus municipios. Las temperaturas máximas alcanzarán de 31 a 39 grados y las mínimas serán de 23 a 26 grados, con vientos del este de entre 10 y 40 kilómetros por hora.

El pronóstico señala que durante los próximos días continuarán las lluvias de intensidad moderada de forma dispersa debido al ingreso de dos ondas tropicales. Estas condiciones mantendrán temperaturas de entre 35 y 40 grados, con ambiente bochornoso en toda la Península de Yucatán.