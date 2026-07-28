martes, julio 28, 2026
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TERREMOTO DE MAGNITUD 7.1 CAUSA EXPLOSIÓN EN CENTRO COMERCIAL, DEJA DECENAS DE DESAPARECIDOS Y DESATA CAOS EN JAPÓN

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió hoy martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, dejando varios heridos y provocando una explosión en un centro comercial de Aeon Mall, en la localidad de Kashima.

La cadena NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales, mientras la Policía busca a nueve desaparecidos.

Además, se perdió el contacto con entre 20 y 30 empleados del centro comercial, donde las autoridades temen que numerosas personas permanezcan atrapadas.

Según datos oficiales difundidos por NHK, 12 viviendas colapsaron, cuatro personas quedaron atrapadas y se registraron siete incendios tras el sismo, que alcanzó el nivel máximo 7 en la escala sísmica japonesa.

La agencia Kyodo reportó que continúan las labores de rescate y evaluación de daños.

Videos en redes sociales muestran momentos durante y después del temblor. Una cámara grabó cómo un edificio se tambaleó y resistió las fuertes sacudidas.

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