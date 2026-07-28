DESAPARECE UN MENOR DE EDAD EN CARMEN; PIDEN AYUDA PARA LOCALIZARLO

La Fiscalía General del Estado de Campeche pide la colaboración ciudadana para localizar al menor Héctor Arturo Solana Mendoza, de 14 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 26 de julio de este año al salir de su casa, ubicada en la colonia Pallas de Ciudad del Carmen.

En un comunicado en su página oficial, reveló que el menor de edad vestía playera beige con estampado rojo, bermuda de mezclilla hasta las rodillas y tenis blancos.