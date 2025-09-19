HERNÁN BERMÚDEZ REQUENA LLEGA A TOLUCA BAJO FUERTE OPERATIVO DE SEGURIDAD; PASARÁ LA NOCHE EN EL CEFERESO EL ALTIPLANO

Esta tarde-noche, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca tras ser expulsado de Paraguay. Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, extorsión y secuestro, además de estar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

A su llegada, un fuerte operativo de seguridad resguardó el aeropuerto, incluyendo vehículos blindados y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Posteriormente, Bermúdez fue llevado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde pasa la noche bajo estrictas medidas de vigilancia.

El arribo de Bermúdez ha generado atención mediática y política debido a su relación con el exgobernador y actual senador Adán Augusto López, quien fue su superior durante su gestión en Tabasco. Su extradición y custodia reflejan la coordinación entre autoridades mexicanas y paraguayas para enfrentar a líderes criminales en el país.

Fuente: N+