A SALUD Y EDUCACIÓN EL GRUESO DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL EN 2026: LARRACILLA

El secretario de Administración y Finanzas del Estado, Jezrael Larracilla Pérez, confirmó que salud y educación serán los sectores donde se concentrará el grueso del paquete presupuestal 2026 para Campeche.

Uno de los apartados más relevantes del presupuesto estatal es el Ramo 33, que concentra los fondos destinados a áreas esenciales como salud y educación, por eso constituyen el grueso del gasto público estatal, agregó.

El documento deberá ser entregado al Congreso del Estado antes de noviembre, y detallará montos, prioridades y programas que marcarán el rumbo del próximo año fiscal, añadió.

Larracilla Pérez explicó que la dependencia estatal ya trabaja en un esquema preliminar basado en los precriterios de política económica presentados por el Gobierno Federal el pasado 8 de septiembre, lo que permitirá delinear los alcances del presupuesto local, aunque aún está sujeto a posibles modificaciones derivadas de la discusión del presupuesto federal en el Congreso de la Unión, prevista para diciembre, y ajustes adicionales en enero de 2026.

El funcionario destacó que el Estado ha iniciado una proyección aproximada de las participaciones federales, con especial atención a la recaudación federal participable. “Estos ingresos son clave, ya que representan los recursos que la Federación distribuirá entre las entidades federativas”, explicó.