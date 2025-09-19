viernes, septiembre 19, 2025
DISPARAN CONTRA PIPA DE GAS; POR FORTUNA NO TERMINÓ EN TRAGEDIA

La tarde de este jueves, alrededor de las 6:00 p.m., una pipa de gas LP de la empresa Aika fue atacada a balazos en la colonia Volcanes de Ciudad del Carmen. Vecinos de la calle Iztaccihuatl, cerca de Belisario Domínguez, reportaron escuchar al menos siete detonaciones, y al salir descubrieron que los disparos se dirigieron directamente a la unidad repartidora.

Afortunadamente, ninguno de los proyectiles impactó el tanque de combustible, evitando un riesgo mayor, y los tripulantes de la pipa resultaron ilesos. Al lugar acudieron Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Protección Civil.

Los agentes de la Vicefiscalía realizaron el levantamiento de casquillos e iniciaron las investigaciones para localizar a los responsables, sin que hasta el momento se haya identificado a los agresores.

RESPALDA CNTE CAMPECHE HUELGA NACIONAL CONTRA LEY PEÑA-AMLO

