ANTE EL CAOS POR FALTA DE ORDEN Y SEÑALAMIENTOS, USUARIOS ORGANIZAN 3 FILAS PARA ABORDAR LOS CAMIONES CORRECTOS EN CONCORDIA

La desorganización y la falta de señalización de las autoridades competentes, obligaron a usuarios del sistema de transporte Ko’ox a ponerse de acuerdo para formar 3 filas y abordar las unidades correctas, en el paradero de Soriana ubicado en Concordia.

La determinación de los enojados pasajeros surgió tras la confusión de por dirigirse a distintos puntos: unos a Kalá, otros a Concordia y el otro grupo hacia Siglo 21.