miércoles, octubre 29, 2025
Lo último:
Locales

ANTE EL CAOS POR FALTA DE ORDEN Y SEÑALAMIENTOS, USUARIOS ORGANIZAN 3 FILAS PARA ABORDAR LOS CAMIONES CORRECTOS EN CONCORDIA

La desorganización y la falta de señalización de las autoridades competentes, obligaron a usuarios del sistema de transporte Ko’ox a ponerse de acuerdo para formar 3 filas y abordar las unidades correctas, en el paradero de Soriana ubicado en Concordia.

La determinación de los enojados pasajeros surgió tras la confusión de por dirigirse a distintos puntos: unos a Kalá, otros a Concordia y el otro grupo hacia Siglo 21.

También te puede gustar

 ¡QUE EL AMOR NO SE TE ESCAPE! AMARRES Y ENDULZAMIENTOS, EL SECRETO DE SAN VALENTÍN

Consideran necesario que Ayto. de Campeche controle ambulantaje en Centro Histórico

Rapiñan tráiler cargado de cerveza tras volcar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *