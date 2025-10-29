¿CUÁL ES LA NECESIDAD DE OBLIGAR A LOS USUARIOS A TRANSBORDAR ENTRE UNIDADES?: ORLANDO UC; MODERNIZAR NO DEBE SER SINÓNIMO DE COMPLICAR

En sus redes sociales, el maestro en educación inicial Orlando Uc publicó una reflexión respecto al nuevo sistema de transporte público Ko’ox, el cual, afirmó, no debe ser sinónimo de complicaciones, para lo cual hay que escuchar al ciudadano, a quienes día a día dependen de ese servicio, porque un sistema moderno se construye con empatía.

El docente escribió: “No nos quejamos de la modernización del transporte, al contrario, se agradece. Es un avance que la ciudad necesitaba desde hace mucho. Sin embargo, vale la pena cuestionar cómo se está aplicando. ¿Cuál es la necesidad de obligar a los usuarios a transbordar entre unidades? Cuando empiecen los cobros, eso significará dos o más pagos por un mismo trayecto. Las rutas originales deberían mantenerse completas, sin tener que pasar por el ‘tronco principal’, y así evitar que la gente pierda tiempo y dinero”.

Expone que tal vez desde la comodidad de algunos sectores no se note, pero las filas para el transbordo son extensas, el tiempo de espera aumenta y ni levantándose más temprano se logra llegar a tiempo. Modernizar no debería ser sinónimo de complicar.

“Queremos un transporte digno, sí, pero también eficiente, justo y pensado en la realidad de los usuarios. Que la modernización no deje atrás a quienes realmente lo necesitan: los trabajadores, los estudiantes, las personas mayores, y todos los que día a día dependemos del transporte público. La intención del cambio es buena. Sólo pedimos que se escuche al ciudadano, porque un sistema moderno también se construye con empatía”. Hasta ahí la publicación.