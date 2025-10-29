VECINOS DE SIGLO 21 PIDEN A LA GOBERNADORA ECHAR REVERSA A MODIFICACIÓN DE RUTAS DE LOS CAMIONES DEL KO’OX

A través de una publicación en sus redes sociales, vecinos de Siglo 21 hicieron un llamado a la gobernadora Layda Sansores para que las nuevas rutas de los camiones Ko’ox sean modificadas y regresen pronto a como estaban antes, pues esa unidad habitacional es vulnerable al ser habitada por familias de escasos recursos y también hay personas con alguna discapacidad. Confían en obtener respuesta positiva.