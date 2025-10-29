HURACÁN MELISSA GOLPEA CON FUERZA EL ORIENTE DE CUBA Y DEJA DESTRUCCIÓN EN SANTIAGO Y HOLGUÍN

El oriente de Cuba amaneció este miércoles devastado tras el paso del huracán Melissa, de categoría 3, cuyo centro se ubicó sobre la provincia de Holguín. En Santiago de Cuba, las imágenes difundidas por residentes muestran un panorama de destrucción: viviendas destechadas, estructuras colapsadas y calles bloqueadas por árboles y postes caídos.

La Universidad de Oriente figura entre los puntos más afectados, con aulas dañadas, ventanas destruidas y techos arrancados por vientos que superaron los 160 kilómetros por hora durante la madrugada. Autoridades locales calificaron la situación como “muy compleja”, mientras brigadas de emergencia trabajan para despejar calles y asistir a las familias damnificadas.

Melissa provocó lluvias intensas, ráfagas violentas y marejadas peligrosas en todo el oriente del país. Las provincias de Holguín, Las Tunas, Granma, Santiago y Guantánamo permanecen bajo advertencia de huracán, y la Defensa Civil insiste en el llamado a no salir de casa hasta que las condiciones mejoren.

El meteoro, considerado una de las tormentas más potentes registradas en el Atlántico este año, azotó días atrás a Jamaica como categoría 5, dejando una estela de destrucción, apagones y al menos diez fallecidos en el Caribe, entre ellos tres en Jamaica, tres en Haití y uno en República Dominicana. Actualmente, se desplaza hacia el norte, en dirección a Bahamas y Bermudas, donde ya se activaron alertas por marejadas e inundaciones.