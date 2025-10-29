LAS “BATICHICAS” DE MORENA; ASÍ APODÓ MONREAL A LAS 2 DIPUTADAS QUE DISCUTIERON POR APARECER JUNTO A HARFUCH EN LA FOTO OFICIAL

Luego que la diputada morenista Gabriela Jiménez no pudo colocarse al lado del secretario nacional de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ofrecía una conferencia de prensa, ante la negativa de su compañera de bancada Jessica Saiden para aparecer junto al funcionario en la foto oficial, el coordinador Ricardo Monreal las unió y bautizó con el apodo las “Batichicas”.

Y es que la breve discusión surgió luego de que el propio Monreal mandara a Jiménez a quitar a Saiden, y al ser enterado “en corto” soltó risa forzada.