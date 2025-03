EXIGEN A SECRETARIO DE EDUCACIÓN PONER FIN A REPRESIÓN CONTRA MAESTROS QUE APOYARON PARO DE 72 HORAS CONTRA LEY DEL ISSSTE

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Campeche (Cetec) exigen al secretario estatal de Educación, Víctor Sarmiento Maldonado, que cesen las amenazas, la represión y el hostigamiento contra los maestros que se manifestaron en apoyo al paro de 72 horas de la CNTE, de lo contrario, se reservan el derecho de accionar.

Su representante estatal Víctor Madrid Pech, explicó que a través de directores y supervisores se pretende ponerle faltas administrativas a los docentes que participaron para exigir sus derechos ante la reforma del Issste 2025.

Además, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum intentó minimizar la manifestación, y aunque eliminó la propuesta de la ley 2025, aún no ha sido eliminada la Ley del Issste 2007, por lo que no descartan paro laboral indefinido si no se dan las mesas de negociación con la Comisión Nacional Única de la Educación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).