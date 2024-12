TOLEDO SE LAVA LAS MANOS EN EL TEMA DE LOS EXPOLICÍAS

San Francisco de Campeche .- Contrario al interés que mostró con los extrabajadores de la Comuna de Campeche, el secretario de Gobierno, Armando Constantino Toledo Jamit, aseguró no saber de los acuerdos que toma el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Rodríguez, en casos donde están involucradas las secretarías de Seguridad Pública y de Finanzas, pues dijo no estar enterado de los pactos que pudo haber realizado con los expolicías, con quienes ofreció reunirse hoy pero no cumplió y sólo les recibió un oficio.



Consultado sobre lo que se puede prometer a los exelementos policiacos que fueron corridos, dijo: “Al final del día fue el Congreso el que tenía o está teniendo o va a tener el diálogo, es lo que tengo entendido. Se habían hecho algunos compromisos de que si ellos se retiraban habría plática, lo que no hicieron al final del día, así que no sé qué acuerdo llegaron con el Congreso”.



Los expolicías acordaron el pasado martes con el legislador Jiménez Gutiérrez, una reunión para analizar la posibilidad de que se les liquide salarialmente conforme a la ley, limpien sus expedientes para poder trabajar en otras fuerzas policías y cesar el despido de compañeros en activo que están siendo acosados, pero sólo pudieron entregarle un oifcio.