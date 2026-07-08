LAYDA ADMITE QUE POLICÍAS EXTORSIONAN Y RECIBEN SOBORNOS PESE A LAS BODY CAM

RECONOCE QUE LOS AGENTES CONTINÚAN PERCIBIENDO BAJOS SALARIOS, PESE A QUE PROMETIÓ DIGNIFICAR SUS SUELDOS AL INICIO DE SU GOBIERNO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reconoció que dentro de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana existen elementos que incurren en actos de extorsión y reciben sobornos a cambio de no aplicar sanciones, pese a que la corporación cuenta con cámaras corporales (body cams) para registrar las actuaciones de los agentes durante sus intervenciones.

Como parte de sus declaraciones, la gobernadora reveló que el Gobierno del Estado ha tenido que devolver dinero a ciudadanos que denunciaron haber entregado efectivo a policías. Explicó que, una vez presentada la queja, las grabaciones de las cámaras corporales permiten verificar lo ocurrido y, si se acredita la irregularidad, el recurso es reembolsado mediante un depósito a la cuenta del afectado. La afirmación confirma que la administración estatal ha atendido casos en los que elementos de la corporación recibieron dinero de manera indebida.

También admitió que los policías continúan percibiendo bajos salarios, pese a que al asumir el Gobierno de Campeche prometió dignificar sus sueldos. “La policía gana un bajo salario”, expresó, al asegurar que la mayoría de los agentes realiza su trabajo con compromiso y enfrenta riesgos diariamente.