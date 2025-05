LAMENTABLE QUE NINGUNA SECRETARÍA ESTATAL SEPA CUÁNTO GASTARON Y LOS SEMÁFOROS NUEVOS SEAN UN FIASCO Y CAUSEN ACCIDENTES: ARMENTÍA

De manera sarcástica, el diputado coordinador de la fracción parlamentaria de MOCI en el Congreso, Pedro Armentía López, lamentó que con una inversión tan grande ninguna secretaría de Gobierno sabe a ciencia cierta cuánto se gastaron, y criticó que los semáforos instalados por el Tren Ligero para una mejor movilidad de la ciudad estén resultando un fiasco y provoquen complicaciones viales.

Lo que queremos es que se modernice y dinamice la movilidad vial de la ciudad, pero por el contrario vemos que los semáforos siguen fallando, ante lo cual hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad, al proveedor, para que esa puesta en marcha sea eficiente y no como ocurre, como lo son accidentes y embotellamientos que antes no teníamos.

Dijo también que los problemas de embotellamiento es un tema de educación vial, pero además las autoridades en lugar de ayudar a la gente siguen haciendo retenes donde detienen a quienes no tienen placas y licencias. “En lugar de educación vial hay persecución vial”, lamentó.

Armentía López afirmó que la Ley de Movilidad no ha sido un proyecto exitoso, aunque se le ha dado toda la atención, los postes de los semáforos no cumplen con las normas oficiales mexicanas del color, que en las noches no se pueden ver.

El mocista criticó que las autoridades de Campeche hayan empezado al revés, “debieron iniciar con la ampliación de avenida, con carriles exclusivos para motoclistas, adaptables al crecimiento de la ciudad, y no con los semáforos”.

Estamos a favor de la modernización, pero tenemos que decir que al quitar topes, al modificar vialidades para que puedan circular el Ko´ox, estamos viendo tanto accidente, lamentó, y pidió al Gobierno coordinación para solucionar los problemas viales.