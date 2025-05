YA BASTA DE SUBSECRETARIOS Y GENTE QUE LLEGÓ CON MARCELA Y CUYA INEPTITUD SÓLO DAÑA A CAMPECHE: ARMENTÍA

A más de un año del operativo en Kobén presionan para evitar recomendaciones, recrimina

“Las y los campechanos estamos hartos de gente que no tenga el conocimiento, que sea inepta a la hora de aplicar el criterio y aplicación del reglamento, por eso ya basta de estos subsecretarios y gente que tiene a su lado Marcela Martínez Muñoz sólo vinieron a dañar a Campeche”, exigió Pedro Armentía López, diputado de Movimiento Ciudadano (MOCI).

Además, continuó, han tratado de tapar lo ocurrido en el operativo fallido de Kobén, pues ya va más de un año y no hay un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), ni de la Contraloría. “Han presionado a los órganos para que no emitan recomendaciones”, resumió.

Y agregó: “A lo mejor no es culpa de Marcela ni de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román es culpa de estos jóvenes y señoras que vinieron de afuera y que son turistas gubernamentales que no conocen Campeche, que ven narcoseries y que creen que están en Michoacán o Tepito, con el respeto a estos lugares”.

Estamos en Campeche, lugar de gente tranquila y trabajadora que solíamos dormir con las puertas abiertas, pero hoy hay temor y miedo, incluso ayer mismo hubo robo en un fraccionamiento ubicado a 300 metros del nuevo C5. Es irrisorio, de risa y tristeza ver la opacidad con la que actúan estos funcionarios.

Sobre el tema de las placas, Armentía López afirmó: “Que no estén engañando a los campechanos, pues salen a decir que harán una reforma, que harán una iniciativa, cuando lo único que tienen que hacer es aplicar el reglamento, no tienen que modificar ley ni actualizar alguna reforma, sino hacer otra ocurrencia para modificar el reglamento y ya no trasladar a nadie al corralón, porque aquí el negocio es llevar a la gente con la grúa, sostuvo.

“Ellos no modificaron ley, lo único que modificaron el 23 de julio del 2024 fue el reglamento que no necesita pasar por el Congreso, creo que hay una gran confusión, veo que hay partidos políticos que dicen que van a meter una iniciativa cuando lo único que tienen que hacer es reformar el reglamento y aplicar a criterio”, indicó.

El legislador mocista subrayó que ese reglamento no se modificaba desde el 2009 y tampoco no hay norma oficial mexicana que obligue a los fabricantes de vehículos a determinar cuál es el lado del portaplacas como marcas chinas, americanas y Tesla, no tienen área específica para colocar las placas.

No estamos en contra de que no sea visible la placa, por el contrario, que sea visible pero que no les retiren el vehículo. Tanto fue la presión social y mediática que tuvieron que salir a declarar que no van a trasladar a nadie al corralón, aquí la pregunta es de quién es el negocio de la grúa y del corralón, pues llevan más de 20 días deteniendo a gente injustamente y así mismo lo reconoció la misma secretaria, mencionó Armentía López.