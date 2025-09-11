EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EXPROPIACIONES AHUYENTAN INVERSIONES.

Comentamos el pasado 3 de julio del rotundo fracaso que por 4 años acumula el gobierno de Layda Sansores en atracción de inversiones por no “brindar seguridad, confianza y certezas a los empresarios que buscan nuevos mercados”. Es oportuno ahora preguntarle, ¿cree que con su recién aprobada Ley de Expropiación revertirá esa tendencia?

Sí había resistencia de los empresarios foráneos a invertir, propiciada por los audios filtrados en redes sociales del Santo Niño del Riñón Donado Seso Loco exigiendo comisiones a inversionistas en la delegación Álvaro Obregón, no hay duda que esta arbitraria Ley de Expropiación justificará la negativa total a hacerlo. En consecuencia, se acentuará el decrecimiento y el desempleo que se padece desde que inició este mediocre, desastroso e improductivo sexenio.

¿Quién asesora a Layda Sansores? Porque ni el servil presidente del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez, ni sus diputados locales de Morena analizaron qué ganaría Campeche con la aprobación de esa autoritaria ley en momentos en que, por los nuevos jueces y magistrados abyectos “electos por el pueblo”, no se garantiza que haya justicia oportuna para los afectados.

MORENA: OÍDOS SORDOS A DENUNCIAS.

La columna De Paradojas y Utopías de Raúl Nathan Pérez, exhibe la conducta adoptada por Morena: Ante denuncias, blindaje total.

“Morena ha traído consigo un nuevo estilo de gobernar: Oídos sordos a denuncias. Impunidad total y negativa a todo aquello que siempre criticaron: corrupción, demagogia, excesos, dispendio… Las denuncias sobre nexos criminales, financiamiento ilegal de campañas, procesos electorales torcidos, acordeones, huachicol, falsa austeridad, cancelación de visas… que involucran a funcionarios, legisladores y dirigentes del partido, se han solapado con un cinismo insultante.

Desde el gobierno de AMLO y lo que lleva Claudia Sheinbaum, las pruebas de complicidad y corruptelas han sido minimizadas. ¿Desaparición de poderes en Sinaloa o Tamaulipas, pese a las denuncias en contra de los gobernadores? No. Los excesos de Layda Sansores, la cloaca de inseguridad que es Zacatecas, propiedad de los Monreal o la guerra de cárteles en Guerrero, en donde gobierna la dupla: Evelyn-Félix Salgado… Los señalamientos sobre el senador Adán Augusto López en la protección a Hernán Bermúdez, capo de La Barredora o las millonarias propiedades de algunos, como la controvertida casa de Gerardo Fernández Noroña.

Una bofetada a por el bien de todos, primero los pobres. Incongruencia, doble moral. viajes, la opacidad… Pero aquí no pasa nada. Son infundios neoliberales. Los de atrás fueron peores…” Si, pero hay que precisar que esos de atrás, que fueron peores, hoy están en Morena.