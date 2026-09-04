BIBY RABELO ATRIBUYE A MOTIVOS POLÍTICOS DENUNCIA EN SU CONTRA

San Francisco de Campeche.- La presidenta municipal de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, aseguró que la denuncia presentada en su contra por el Gobierno del Estado no ha avanzado debido a que, afirmó, la parte denunciante no se ha presentado a las audiencias programadas.

La alcaldesa señaló que, hasta el momento, ni siquiera se han desahogado las diligencias correspondientes, por lo que dijo desconocer con precisión las acusaciones que se le imputan.

Rabelo de la Torre afirmó que enfrenta el proceso con tranquilidad y consideró que la denuncia tiene un trasfondo político, al señalar que este tipo de acciones suelen intensificarse conforme se acerca el proceso electoral.

La edil reiteró que esperará el desarrollo legal del caso y confió en que podrá responder a cualquier señalamiento cuando las audiencias finalmente se lleven a cabo.