LA PEOR POLICÍA

El 77.78 por ciento de los campechanos le dan a la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Campeche una calificación reprobatoria, lo que sitúa a esa corporación, y a su jefa Marcela, en el lugar 28 a nivel nacional.

Para no revalidar ese concepto de mentirosa en que la tienen muchos campechanos, según señalan varias encuestas, la gobernadora de Campeche deberá evitar en lo sucesivo referirse a la policía como “una de las mejores del país”, y a su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana Marcela muñoz Martínez como “la mejor” de todas en la República Mexicana.

Solicitarle que ya no insista en sostener que a Marcela se le cuestiona por ser mujer, sería inútil, ya que ese pretexto es el único que les queda para intentar desviar la atención en torno a la crítica pública por su ineptitud, su incompetencia y su negligencia para atender las obligaciones a su cargo.

En cambio, la gobernadora de Campeche debería leer y releer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Eficiencia en Materia de Seguridad, realizada por Emotegia en agosto de 2025, que concluyó que la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Campeche se ubica entre las corporaciones con peor calificación ciudadana con 77.78 por ciento de desaprobación en su desempeño, lo que lo sitúa en el lugar 28 a nivel nacional.

El sondeo señala que solamente el 34.17% de la población se siente segura en espacios públicos como calles, transporte, parques e incluso en sus propios hogares y que los delitos que más preocupan a la ciudadanía son: cr¡men organizado, extorsiones y amenazas, robos, adicciones y secuestros. Por si fuera poco, el 55% de los encuestados considera que la inseguridad ha empeorado en el último año.

No es algo, ciertamente que se deba presumir, pero tampoco es un asunto que se deba ocultar. Los campechanos reprueban de manera contundente a sus policías –solo el 22.22 por ciento los aprueban—y eso refleja sin duda alguna el pésimo trabajo que han tenido y los nulos resultados en materia de seguridad, los cuales intentan maquillar con videítos ridículos y cándidos que ningún campechano se traga.

A tono con el pésimo desempeño de la gobernadora, evaluada entre las peores del país, se encuentra también Marcela y sus elementos. Son tal para cual, optan por las victimización antes que por los resultados, sin afectas a las excusas y a los pretextos más que al trabajo, y eso lo percibe con nitidez la ciudadanía.

Y pensar que una de las mayores ambiciones de la guanajuatense es repetir en el cargo con la “delfina” que quiere imponer la gobernadora como su sucesora. Dios nos agarre confesados.