TESTIGO ESTRELLA DE LAS INVESTIGACIONES SEÑALA QUE UN HIJO DE AMLO PROTEGÍA LA RED DE HUACHICOL FISCAL: LORET DE MOLA

En una transmisión en sus redes sociales que hizo para Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola señaló que un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador aparece mencionado en el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la red de huachicol de los sobrinos del exsecretario de Marina, de acuerdo con el testimonio del testigo clave que se identifica con el nombre de Santo.

Dicha fuente central de la investigación, agregó Loret de Mola, señaló que desde febrero de este año, los cómplices de esta red cr¡m¡nal ya habían detectado la indagatoria en la Aduana de Tamaulipas, pero de acuerdo con un enlace todo obedecía a un choque político entre el secretario nacional de Seguridad, Omar García Harfuch, y el hijo de AMLO, pero que ya había un acuerdo y todo se iba a arreglar, pero al mes siguiente fue el descubrimiento del buque con 10 millones de litros de huachicol fiscal y empezó a brotar el escándalo.

El periodista recalca que el expediente no aclara a qué hijo del expresidente López Obrador se refiere el testigo estrella.