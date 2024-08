¡REPRESIÓN EN SECUD! LEVANTA ACTAS ADMINISTRATIVAS Y ENVÍA A CARMEN A DELEGADA QUE DENUNCIÓ ACOSO LABORAL

En represalia por manifestarse y liderar la toma de la Secretaría de Educación, para defender los derechos laborales en la delegación D31, a la delegada sindical Esmeralda Mercedes Pérez Novelo le levantaron actas administrativas donde se ordena el cese de su clave presupuestal y el cambio de centro laboral a Ciudad del Carmen.

VIDEO



Y recalcó: “Yo he laborado más de 27 años aquí en Campeche, y de manera arbitraria me llega la semana pasada, la notificación de que debo presentarme en la sede de Carmen, lo cual violenta mis derechos porque yo no solicité ese cambio”.



“No estoy cesada, sigo activa, pero injustamente enviada a Ciudad del Carmen, por lo que reporto esas medidas como acoso laboral. No es posible que por levantar la voz como delegada para manifestar los acosos laborales que motivaron el paro de dos días, tomen represalias contra mi persona”.



Además —continuó—, levantaron actas contra personas que estuvieron circunstancialmente o no tenían nada que ver con el paro. No es posible que se sigan cometiendo atropellos contra las personas que denunciamos irregularidades.



Dijo que el SNTE tiene conocimiento de lo que le ocurre, y que a través del área jurídica se busca solución para que no pase a mayores, “pero no vemos avances”.



Pérez Novelo exigió diálogo abierto al secretario de Educación, Víctor Sarmiento Maldonado, pues habían llegado a acuerdos y se busca continuar con la resolución de otras demandas en beneficio del mayor número de trabajadores.