HOMBRE MUERE TRAS PRESUNTO ATAQUE DE ABEJAS EN EL VALLE DE YOHALTÚN

Un hombre, identificado con las iniciales F.G.C., de 54 años de edad, falleció la tarde de este martes 6 de enero tras presuntamente ser atacado por sus propias abejas en el Valle de Yohaltún, en el municipio de Champotón.

El hecho generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y de la Policía Ministerial, quienes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido. El cuerpo sería trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.