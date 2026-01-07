miércoles, enero 7, 2026
HOMBRE MUERE TRAS PRESUNTO ATAQUE DE ABEJAS EN EL VALLE DE YOHALTÚN

Un hombre, identificado con las iniciales F.G.C., de 54 años de edad, falleció la tarde de este martes 6 de enero tras presuntamente ser atacado por sus propias abejas en el Valle de Yohaltún, en el municipio de Champotón.
El hecho generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y de la Policía Ministerial, quienes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido. El cuerpo sería trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.

