BALEAN CASA VINCULADA AL DIRECTOR GENERAL DEL DIARIO ADISCUSIÓN; REPORTAN SÓLO DAÑOS MATERIALES

Culiacán, Sinaloa.- Este viernes fue atacada a balazos una vivienda vinculada al director del Diario Adiscusión, César Millán Lafarga, la cual se ubica en el sector norte de la ciudad de Culiacán.

Hasta el momento las autoridades no han informado cómo ocurrieron los hechos, pero el medio de comunicación indicó que sólo hubo daños materiales.

Mediante un comunicado, Grupo Adiscusión condenó enérgicamente la agresión, reportó que no hubo personas lesionadas, y precisó que es la tercera agresión directa contra el medio de comunicación.

El medio, respaldado por muestras de solidaridad como de Pie de Nota, hizo un llamado firme a las autoridades para investigar el caso con prontitud.

La empresa periodística dio a conocer que los hechos fueron reportados de inmediato a las autoridades competentes, las cuales realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

El medio de comunicación señaló que el inmueble atacado pertenece al periodista Humberto Millán Salazar, socio fundador de Grupo Adiscusión y padre de su actual director general. Millán Salazar fue asesinado en 2011 y hasta la fecha ese crimen permanece impune.

En el posicionamiento, Grupo Adiscusión condenó enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas, la seguridad de las familias y el libre ejercicio del periodismo, y reiteró su compromiso de continuar desempeñando su labor informativa con responsabilidad, ética e independencia.

Además, exigió a las autoridades que el ataque sea investigado con prontitud, imparcialidad, profesionalismo y transparencia, para que los hechos sean esclarecidos y se aplique la ley contra quienes resulten responsables.