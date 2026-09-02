RESOLUCIÓN TARDÍA DE CODHECAM VIOLA DERECHOS HUMANOS Y PROTEGE A MARCELA MUÑOZ: MEDINA FARFÁN

La resolución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) llega tarde y a destiempo, lo que representa una clara violación a los derechos humanos de los policías afectados y termina por proteger a los responsables, afirmó el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán. Señaló que la tardanza permite que los hechos pierdan fuerza y que parte de las evidencias se diluyan.

Medina Farfán aseguró que las irregularidades fueron documentadas y que las pruebas se presentaron desde el primer día, pero acusó a la propia comisión de buscar la forma de no dar entrada a las quejas y denuncias presentadas por los entonces diputados. Afirmó que la actuación del organismo genera la impresión de que se buscó esperar el olvido para restar fuerza a la inconformidad de los policías y encubrir a los responsables.

El priista sostuvo que la recomendación parece más un mecanismo para darle una salida a la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, que una respuesta a las mujeres y hombres policías cuyos derechos fueron vulnerados. Afirmó que Muñoz estuvo al frente del operativo y después habría negado los actos indebidos, además de señalarla por presunto acoso y hostigamiento contra policías que incluso terminaron despedidos. Consideró que Codhecam debe fincar responsabilidades a todos los involucrados para recuperar credibilidad.