miércoles, septiembre 2, 2026
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“¡NO HAY ECONOMÍA EN CARMEN!”; VENDEDOR DE TAMALES REPORTA CAÍDA DEL 80% EN VENTAS, A CAUSA DEL DESEMPLEO Y REDUCCIÓN DE PERSONAL PETROLERO

Ciudad del Carmen.- La falta de empleo y la reducción de trabajadores vinculados a la actividad petrolera han afectado las ventas de pequeños comerciantes en Ciudad del Carmen, confirmó Antonio López, vendedor de tamales con 10 años dedicado a esta actividad.

Explicó que desde hace aproximadamente 5 años comenzó a resentir una disminución en sus ingresos y actualmente estima que sus ventas han caído hasta 80 por ciento.

López indicó que anteriormente lograba vender entre 3 mil y 3 mil 500 pesos, mientras que actualmente, en un buen día, alcanza alrededor de 900 pesos.

El comerciante trabaja de lunes a sábado desde las 4:30 de la mañana y aseguró que la venta de tamales representa prácticamente su única fuente de ingresos, por lo que la falta de movimiento económico complica cada vez más el sostenimiento de su hogar.

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