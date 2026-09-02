¡“CS” EN TENIS ESCOLARES!; ACUSAN A CLAUDETH SARRICOLEA DE USAR RECURSOS PÚBLICOS PARA PROMOCIÓN PERSONAL

Circula en redes.- La alcaldesa morenista de Champotón, Claudeth Sarricolea Castillejo, enfrenta críticas y posibles denuncias por utilizar un programa social para promover su imagen, pues durante el arranque de “Calzando Soñadores” en las primarias Carlos M. Lazo y Cuauhtémoc, entregó calzado marcado con el monograma “CS”, que corresponden a sus iniciales.

El distintivo también apareció en cajas, playeras de colaboradores y escenografía, mientras la difusión oficial utilizó el lema “Cuatro años caminando junto a nuestros soñadores”.

La polémica aumentó por la participación de su esposo, Luis Ruibal “El Negro” Santini, quien, pese a no ostentar cargo público ni nombramiento directivo, apareció en el presídium y en fotografías oficiales con la misma indumentaria promocional.

Actores políticos sostienen que el uso de recursos públicos busca posicionar a Santini como eventual sucesor de Claudeth Sarricolea en la Alcaldía.

En tanto, especialistas advierten que el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos, y el 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), contempla sanciones por utilizar programas y recursos públicos con fines de posicionamiento político.

También cuestionan la difusión de imágenes de alumnos de primaria portando el calzado identificado con las iniciales de la alcaldesa, pues contraviene la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Asecam y la Contraloría Municipal enfrentan el reclamo de fiscalizar el contrato de licitación de los tenis y determinar si se pagó con dinero público la incorporación de la marca personal “CS”.

Partidos de oposición y ciudadanos anunciaron un Procedimiento Especial Sancionador (PES) ante el IEEC, con solicitud de medidas cautelares para detener la distribución del calzado y retirar las publicaciones, y se alistan denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y la Contraloría del Estado por presunto abuso de funciones y malversación de recursos.

Fuente: La Neta de Campeche.