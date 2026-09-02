PESE A LOS 98 MIL MILLONES QUE HA RECIBIDO DE PRESUPUESTO, EL TREN MAYA SIGUE CON ACCIDENTES: CHRISTIAN CASTRO

-“Las autoridades deben informar qué pasó y qué harán para evitar otro descarrilamiento, mientras la Sedena y la empresa operadora deben garantizar la seguridad e integridad de los pasajeros”

Campeche.- Al advertir que el descarrilamiento ocurrido hace unos días cerca de la estación de San Francisco de Campeche demuestra que el Tren Maya es un proyecto que en cualquier momento puede ser una tragedia, el diputado federal Christian Castro Bello criticó que el informe oficial señale que fue un percance de vía en el último vagón, ante lo cual exigió a la Sedena y a la empresa operadora garantizar la seguridad e integridad de quienes utilizan ese medio de transporte.

En un video difundido en sus redes sociales, afirmó que desde su creación, el Tren Maya ha recibido más de 68 mil millones de pesos de presupuesto, y tan sólo en este año se le asignaron cerca de 30 mil millones para un gasto acumulado de unos 98 mil millones, y aún así los accidentes continúan.

El capricho de una sola persona, expresó Castro Bello, no puede convertirse en la condena para la vida de las familias, “por lo cual exigimos que se garantice, sin excusas ni demora, la seguridad e integridad de quienes utilizan el Tren Maya, porque no podemos esperar a que ocurra una tragedia para pedir respuestas”.

Aseveró que no se debe minimizar lo ocurrido por el hecho de que ningún pasajero resultó lesionado, por eso exigimos seguridad, mantenimiento, supervisión y transparencia, subrayó el legislador, y exigió a las autoridades explicar qué ocurrió, cuál fue la causa, en qué condiciones se encontraba la vía, si cumplieron los protocolos de mantenimiento y, sobre todo, qué se va a hacer para evitar que vuelva a suceder.