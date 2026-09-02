ROBERTO REYES Y SECRETARIOS DE MORENA DENUNCIAN “MOCHES” DEL 50% A SUS SUELDOS ANTE LA DIRIGENCIA NACIONAL; ¿Y EL NO ROBAR?

El exaspirante a coordinador de la transformación en Campeche, Roberto Reyes Jiménez, junto con un grupo de secretarias y secretarios estatales de Morena, presentó una denuncia ante el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, por presuntas irregularidades en la dirigencia estatal.

El documento, fechado el 3 de agosto de 2026 y recibido por la dirigencia nacional el 4 de agosto, está dirigido a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y expone hechos que, de acreditarse, podrían constituir violaciones a los principios, al estatuto y a la normatividad interna del partido.

Entre los señalamientos más graves, los denunciantes aseguran que diversos secretarios estatales fueron presuntamente obligados a devolver en efectivo el 50 por ciento del sueldo que les correspondía por el desempeño de sus funciones. Además, afirman que otros integrantes de la estructura estatal nunca recibieron remuneración alguna, sin una justificación transparente.

Los promoventes sostienen que decidieron acudir primero a los órganos internos de Morena para buscar el rescate de la legalidad y la democracia partidista, al considerar que estas presuntas prácticas ponen en riesgo la vida interna y el futuro del movimiento en Campeche.

En la denuncia solicitaron que los hechos sean investigados y que se deslinden las responsabilidades correspondientes conforme a los procedimientos internos del partido.

Hasta el momento, no se conoce una postura oficial de la dirigencia estatal de Morena, ni una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre esta denuncia.