miércoles, septiembre 2, 2026
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3 SOBRINOS DE AMLO TRABAJAN EN EL GOBIERNO DE ROCÍO NAHLE PERO “NO ES PARA ALARMARSE”, DICE EL TITULAR DE LA SEGOB ESTATAL

Al negar que haya influyentismo argumentando que “no se les puede negar el derecho a trabajar”, Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Segob estatal, confirmó que 3 sobrinos del expresidente Andrés Manuel López Obrador trabajan en el Gobierno de Rocío Nahle.

Precisó que un pariente de AMLO trabaja con él en Segob, otra en Salud y una más dirige el Colegio de Veracruz (Colver), y dijo no saber de tabuladores salariales.

Video: La Silla Rota Veracruz.

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